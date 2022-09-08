81 yaşındaki nehre atlayarak ölmeye çalıştı! Ölmek istemesinin nedeni ise okuyanları şaşırttı!

Tayland'da salı günü Ayutthaya şehrinde Chao Phraya Nehri'nin kıyısındaki bir köyde yaşayan ve kaybolduğu sanılan 81 yaşındaki kadın, yaşadığı bölgenin yaklaşık 20 kilometre uzaklığında 4 saat sonra nehirde bulundu. Yaşlı kadın, verdiği ilk ifadede nehre intihar amaçlı atladığını ancak boğulmadığını belirtti.

NEHRE ATLAYARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Sağlık problemleri nedeniyle ailesine yük olmak istemediğini ve bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu belirten kadın, şiddetli dalgalar nedeniyle nehir boyunca sürüklendiğini ifade etti. Daha sonra nehirdeki balık ağlarına takılan ve dubalara tutunduğunu anlatan yaşlı kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ TARAFINDAN EVE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, ailesi tarafından alınarak evine götürüldü. Kendisini almaya gelen kızı ise nehir kenarında yaşadıklarını ve annesinin sağlık problemleri nedeniyle daha önce de intihar planını dile getirdiğini, bu nedenle kaybolduğunu öğrendiklerinde ilk olarak nehre baktıklarını söyledi. (İHA)