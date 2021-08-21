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81921cb23227 nedir? Ne işe yarıyor?

Twitter'da gündem olan 81921cb23227 kodu merak edildiği için internet arama motorlarında araştırılıyor. 81921cb23227 nedir? Ne işe yarıyor?

81921cb23227 nedir? Ne işe yarıyor?

Sosyal medya platformu Twitter'da trendler arasına giren 81921cb23227 kodu çok konuşuldu. Bu kodun ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı merak konusu oldu. Bizlerde sizler için en çok merak edilen 81921cb23227 nedir? Ne işe yarıyor? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

81921CB23227 NEDİR? NE İŞE YARIYOR?

81921cb23227 ile Twitter'da yapılan paylaşımlarda beğen butonuna basıldığında kullanıcılar farklı renklerden oluşan animasyonlar ile karşı karşıya geliyorlar. 

Keşfedilen bu özellik trendler arasına girerken çok sayıda paylaşım yapıldı. Söz konusu animasyonu yapmanız için tek gereken kodun yazılı olduğu paylaşımları beğenmektir. 

81921cb23227 nedir? Ne işe yarıyor?81921cb23227 nedir? Ne işe yarıyor?

Tayfun Altuntaş
Editör
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