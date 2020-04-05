83 yaşında, kavalıyla "evde kalın" mesajı verdi

Tunceli'de 83 yaşındaki Hakkı Bozdoğan, korona virüs salgını nedeniyle evinin balkonuna çıkıp demir borudan yaptığı kavalını çalarak "evde kalın" mesajı verdi.

Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut köyünde eşi ve zihinsel engelli bir çocuğu ile birlikte yaşayan 83 yaşındaki Hakkı Bozdağan, korona virüs kısıtlaması nedeniyle evinden çıkmıyor. Evinden çıkmayan Bozdoğan'ın ihtiyaçlarını Valilik koordinesinde hizmete veren "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor. Bozdoğan ise zaman zaman evinin balkonunda demir borudan yaptığı kavalını çalarak hem zaman geçiriyor, hem de gençlere evde kalın mesajı veriyor.

İnsanlığa dua ederek, herkesi evlerinde bulunmaya davet eden Bozdağan, "Cenab-ı Allah bu acıları bizden uzak tutsun. Çocuklarımıza, kimseye zarar vermesin. Acılar bizden uzak dursun. Kimse içeriden çıkmasın ki milletimize bulaşmasın bu hastalık" dedi.

Bozdoğan, ayrıca kendisinin ihtiyaçlarını karşılayan sosyal destek grubu ve Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA