85.8 milyon dijital müşteri Turkcell’i dünya büyüme lideri yaptı

Turkcell Grubu 2018 yılını hedefleri aşan bir performansla tamamladığını açıkladı. Müşterilerinin teveccühü ve artan dijital müşteri bazı ile bir önceki yıla kıyasla gelirini yüzde 20,8 artıran şirket, 21,3 milyar TL rekor gelir elde etti. FAVÖK'ü yüzde 41,1 artışla 8,8 milyar TL'ye yükselen şirketin FAVÖK marjı yüzde 41,3 oldu. Şirketin net kârı ise 2017 yılının üzerinde, 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dijital operatör Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2018'de hedeflerini aşarak büyümeyi sürdüren Turkcell Grubu'nun geliri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,8 oranında artışla 21,3 milyar TL'ye ulaştı. Grubun FAVÖK'ü yüzde 41,1 artışla 8,8 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41,3 oldu. Şirketin net kârı ise 2017 yılının üzerinde, 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dijital iş modelimiz doğrultusunda güçlü adımlar attığımız başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Dijital dönüşümümüz 4'üncü yılını doldururken, müşterilerimizin hayatının her dakikası için değer oluşturmaya odaklı 1440 stratejimiz, hem operasyonel hem finansal anlamda üstün performansı beraberinde getirdi" dedi.

Dijital servislerle 1440 dakikaya daha fazla katkı

Şirketin dijital servislerine olan talebin ivme kazarak yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken Kaan Terzioğlu, "2018'de genişlettiğimiz ve yeni özelliklerle zenginleştirdiğimiz dijital ürün portföyümüzle 85.8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştık. 4.5G kullanıcılarının ortalama data tüketimi 7.6 GB'a yükseldi. Turkcell Türkiye'nin mobil çoklu teklif müşteri oranı yıllık 10,9 puan artışla yüzde 66,7'ye ulaşırken, sabit tarafta TV'li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48,6 oldu. Müşterilerimizin, bir gün içerisinde hayatlarına dokunduğumuz dakika sayısı 2018 yılında artışını sürdürdü. Artık müşterilerimiz fizy'den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik'te 18 dakika dergi ve gazete okuyor, TV+ uygulamamızdan 81 dakika TV ve film izliyor. Müşterilerimiz kullandıkları her türlü dijital serviste teknolojilerimizin güvenini hissetsinler diye bir gündeki 1440 dakikanın tümüne hitap edebilecek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

En hızlı büyüten modelini dijital ihracat ile dünyaya açtı

2018'in Turkcell'in dijital ayak izinin uluslararası alanda genişlemeye başladığı yıl olduğunu kaydeden Terzioğlu, "2018'de yetkinliklerimizi, faaliyette bulunduğumuz ülke ve iştiraklere de taşıdık. Ukrayna'da lifecell ile 4.5G'yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Küreselleşme vizyonu çerçevesinde dijital ayak izini genişletme hedefiyle kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimizi Şubat 2018'de Barcelona'da tanıttık. Lifecell Ventures, ilk ihracatını BiP ve lifebox ile Moldcell'e yaptı. 2019 yılı, dijital ihracat hamlemizin her anlamda hızlandığı, dünyada çok daha fazla kişinin ve şirketin Türkiye'de geliştirilen dijital servis ve çözümleri kullandıklarını gördüğümüz bir yıl olacak. 2018 yılının bir diğer önemli gelişmesi de, Fintur iştirakimizde gerçekleşen varlık satışları ve nihayetinde Fintur'da sahip olduğumuz payların Telia Company'ye devrine dair anlaşmanın Aralık ayında imzalanması oldu. Bu satışla verimli bilanço yönetimi ve dijital odaklı büyüme stratejilerimiz dahilinde 350 milyon euro kaynak oluşturulacak" diye konuştu.

2010'dan bu yana edilen kârın yüzde 60'ını hissedarlarına dağıttı

Yapılan açıklamada şirket; Nisan başındaki 500 milyon dolarlık eurobond ihracıyla, 2015 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık bono ihraç eden Türk şirketi olduğu bildirildi. Yıl içerisinde tedarikçi finansmanı, sukuk, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçları ile piyasada ilkleri gerçekleştirmeyi devam eden şirket, likiditesini güçlendirirken kaynak çeşitlendirmesini sürdürdü. Ayrıca; şirket, 2018'de dağıttığı 1,9 milyar TL temettü ile 2010 yılından bu yana elde ettiği net kârın yüzde 60'ını hissedarlarına dağıttı.

Yerli ve milli uygulamalar yeni özellikler

2018'in son çeyreğinde dijital iletişim ve yaşam platformu BiP'e, tek cihazda iki hat kullanma ve para transferi gibi iki önemli özellik daha eklendiği bildirildi. BiP; 34,2 milyon indirme ve 11,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Günde 7 milyon şarkının dinlendiği fizy 3,2 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken 3,4 milyon aktif müşterisiyle TV+, Türkiye'nin en büyük dijital TV platformlarından biri haline geldi. Portföyüne yabancı yayınları da ekleyen Dergilik, Türkiye'de gazetelerin akşam baskısının yeniden yayınlanmasına vesile oldu ve 21,4 milyon aktif kullanıcıyla yayıncılık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmasına etkisi oldu. Türkiye'nin arama motoru Yaani de 7,6 milyon indirme rakamına ulaştı.

Finans ve ödeme çözümleriyle ilklere imza attı

Ayrıca; mobil uygulamalara, mobil ve çevrimiçi web sitelerine girişi güvenli ve hızlı hale getiren "Hızlı Giriş" uygulaması 15,3 milyon kullanıcısıyla 232 milyon defa kullanıldığı açıklandı. Turkcell'in kimlik doğrulama sistemi Hızlı Giriş ile Türkiye, GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk pazar olduğu belirtildi. Paycell 2,6 milyon indirme ve 1 milyonu aşan Paycell Kart ile mobil ödeme dünyasının en güçlü oyuncularından biri olduğu belirtildi. Tüketici finansmanı şirketi Financell, bünyesine eklediği Turkcell Sigorta A.Ş. kapsamında ilk ürünü kadınlara özel sağlık sigortası paketini sundu.

"2018 yılında yatırımcılarımıza verdiğimiz sözleri tuttuk"

Şirketin finansal sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "2018 yılında yatırımcılarımıza verdiğimiz sözleri tuttuk, hem büyümede hem de kar oranlarında planlarımızın üzerinde sonuçlar aldık. 2019 yılı boyunca 1.9 milyar TL temettü dağıttık. Böylece sermayedarlarımızı da memnun etmiş olduk" dedi.

2019 yılı için belirlenen hedefler konusunda bilgi veren Yılmaz, "2019 yılını konuşurken Turkcell'in 2 yıllık performansına da bakmak lazım. Bizim 2 yıllık büyüme oranımız yüzde 49 oldu. Önümüzde sene beklentimiz gelirlerimizi yüzde 16 ila yüzde 18 arasında büyütmek. Yeni faaliyetlerimiz de var tabiki, artık Türkiye'deki şirketlerimizin dijitalleşmesi yolculuğunda onlarla birlikteyiz. Farklı iş alanlarıyla gelirlerimizi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA