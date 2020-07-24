Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında 86 yıl sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya’ya geldi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katılım sağladı.

AYASOFYA'DA EZAN SESLERİ

Ayasofya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minaresinden cuma namazı için ezan okunuyor. Öte yandan 4 müezzin birlikte sela okudu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

Öte yandan çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' içerisinde yer alan alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Sünnet namazının ardından hutbe okuyacak olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, farz namazını kıldıracak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdüsenalar olsun Allah'a" dedi.

NE OLMUŞTU?

Müze statüsünde bulunan Ayasofya'nın bu statüde hizmet vermesini sağlayan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığı kararname ile Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ismi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olmuştu. Ayrıca Ayasofya'da görev alması için Diyanet İşleri Başkanlığınca 3 imam, 5 müezzin görevlendirilmişti.