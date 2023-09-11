89 yaşındaki resim aşığı 23 yıl boyunca yaptığı resimleri evinde sergiliyor

Tokat'ta yaşayan 89 yaşındaki Mehmet Sezen, 23 yıl önce yapmaya başladığı yağlı boya tabloları evinde sergiliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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89 yaşındaki resim aşığı 23 yıl boyunca yaptığı resimleri evinde sergiliyor

Tokat'ta yaşayan 89 yaşındaki Mehmet Sezen, 23 yıl önce yapmaya başladığı yağlı boya tabloları evinde sergiliyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Mehmet Sezen, 23 yıl önce emekli olduktan sonra yağlı boya resim yapmaya merak saldı. Merakı sayesinde yağlı boya tablolar yapan Sezen, ilçesinde gördüğü her şeyi tablolarına aktardı. Çocukluğundan itibaren resim yapmaya merakı olduğunu belirten Sezen, ancak emekli olduktan sonra resim yapmaya yöneldiğini söyledi. Tablolarında; ilçede bulunan yolları, ovaları ve tarihi sokakları işleyen Sezen, ilçenin hafızası olarak görülüyor. Sergi açamadığı ve resimlerini sergileyemeyen Sezen, boyadığı tabloları evine gelen misafirlere sergiliyor. 89 yaşındaki Sezen ilerleyen yaşı nedeniyle artık yağlı boya resimleri yapamıyor.

Resim eğitimi almadan merakı sayesinde yağlı boyayı öğrendiğini belirten Sezen, "Ortaokulda okurken kara kalem çok güzel resimler yapardım. İlerleyen süreçte kara kalem ve resimle uğraşamadım, emekli olduktan sonra geri dönebildim. Yağlı boyaya yöneldim, ilgili kitapları okudum, burada bir lisede öğretmen arkadaşım vardı o da destek oldu. Lisede öğretmen olan arkadaşımdan çok etkilendim kendisi hem şairdi hem de ressamdı. Onun vefatından sonra ben yağlı boya resim yapmaya başladım. Burada evimde sergilediğim tablolar 2000 yılından sonra yaptıklarım. Yaşımın ilerlemesinden dolayı şuan yağlı boya resim yapmayı bıraktım. Tablolarımın anlattığı şey genel ağırlıkla Zile ilçesidir. Yaklaşık olarak 30 tane tablom olduğunu tahmin ediyorum. Sergi açamadım, bu konuda içime kapanık kaldım ve şuan yaptığım tabloları evime gelen misafirlere sergiliyorum. Tablolarımı ilk defa görenler benim yaptığımı duyunca şaşırıyor, bazı kişiler boyadığım tabloları fotoğraf sanıyor. Yağlı boya çalışmalarında doğada çevremde neyi görüyorsam olduğu gibi işlemeye çalıştım. Ben resim eğitimi görmedim, teknikeri olarak meslek hayatıma devam ettim. Emekli olduktan sonra çocukluktan kalma Merakıma tekrardan döndüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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