Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 8 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 35 bin 335 test yapıldı ve 914 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2 bin 647 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, vaka sayısı 170 bin 132, vefat sayısı 4 bin 692 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 92 bin 919’a ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 406 bin 207 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 462 bin 185 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 224 bin 527 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 7 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 469 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (691 bin 962), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 630), İngiltere (286 bin 194), Hindistan (258 bin 90), İtalya (234 bin 998), Peru (196 bin 515), Almanya (185 bin 869), İran (171 bin 789), Türkiye (170 bin 132), Fransa (153 bin 977), Şili (134 bin 150), Meksika (117 bin 103), Pakistan (103 bin 671), Suudi Arabistan (101 bin 914), Kanada (95 bin 699), Çin (83 bin 40), Katar (68 bin 790), Bangladeş (65 bin 769), Belçika (59 bin 226).”

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 40 bin 542, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 899, Fransa 29 bin 155, İspanya 27 bin 136, Meksika 13 bin 699, Belçika 9 bin 595, Almanya 8 bin 776, İran 8 bin 281, Kanada 7 bin 800, Hindistan 7 bin 207, Rusya 5 bin 859, Peru 5 bin 465, Türkiye 4 bin 692, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 190, Pakistan 2 bin 67, Bangladeş 888, Suudi Arabistan 712 ve Katar 54."