8'inci kattan düşen ağırlık diskinin yaraladığı şoför: Belki de ölebilirdim

RİZE'de, binanın 8'inci katında balkondan düşen 5 kiloluk ağırlık diskinin omzuna çarpması sonucu yaralanan dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45), o anları anlattı. Öksüz, "Otomobile yaslandığım an yeğenim bana bir şey sordu. Kafamı ona doğru çevirmemle cismin bana çarpması bir oldu. Kafamı çevirmeseydim, başıma düşecekti. Belki de ölebilirdim" dedi. Öksüz, diskin düştüğü 8'inci kattaki daire sahibinden şikâyetçi olmadığını söyledi.

Olay, önceki gün, Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün üzerine, binanın 8'inci katından 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Öksüz, diskin omzuna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası Öksüz'ü ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Omzunda kırık tespit edilen Öksüz, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

BALKONDAKİ PEYNİR ÇUVALI ÜZERİNDEN DÜŞMÜŞ

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ağırlık diskinin düştüğü 8'inci kattaki dairenin sahibi A.K.'nin emniyette ifadesini aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan A.K.'nin, balkonda kesik sütten peynir yaptığını ve çuvalın üzerine peyniri ezmesi için 5 kiloluk ağırlık diskini yerleştirdiğini söylediği öğrenildi. Diskin, kendisinin farkında olmadan peynir çuvalı üzerinden kayarak, 8'inci kattan düştüğünü kaydeden A.K.'nin, olay nedeniyle çok üzgün olduğu dile getirdiği belirtildi.

'KAFAMI ÇEVİRMESEM ÖLEBİLİRDİM'

Olay sonrası omzu kırılan ve evinde dinlenen İrfan Öksüz, yaşadıklarını anlattı. Yolda bir yeğeni ile sohbet ettiği sırada park halindeki otomobile yaslandığını anlatan Öksüz, "Çok kısa bir süre sonra sağa yöneldiğimde aniden bir cisim yüksekten gelip omzuma vurdu. Yere düştüm. 8'inci kattan düşen cismin ağırlık diski olduğunu söylediler. Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum. Çok şükür iyiyim. Yanımdaki yeğenim o sırada bana bir şey sordu. Bunun üzerine kafamı ona doğru çevirmemle cismin bana çarpası aynı anda oldu. Kafamı çevirmeseydim, tam da başıma düşecekti. Belki de ölebilirdim. Ama kader bizi buraya getirdi" dedi.

Olayda kasıt olmadığını belirten Öksüz, diskin düştüğü 8'inci kattaki dairenin sahibi A.K.'dan şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

DHA