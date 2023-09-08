8’inci Uluslararası Zurnazen festivali tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye programı ile tamamlandı.

Dünya'da bir ilk olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Zurnazen festivali sona erdi. Kentin en önemli kültür öğelerinden biri olan zurnanın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılarak dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan zurnazen festivali her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi gördü.

Ulusal ve Uluslararası zurna sanatçıları sahne aldı

Sanat yönetmenliğini Eray İnal'ın yaptığı Zurnazen Festivali'nde Bulgaristan'dan Samir Kurtov, Yunanistan'dan Arestıdıs Dramalis, Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Türkiye'den Ömer Altuntaş, Buğra Kutbay, Ozan Girgin, Veysel Girgin, Yunus Emre, Hasan Çakan, Aykut Girgin, Memik Avcı, Emrah Girgin, Tibet Var, Dursun Girgin, Eyüp Girgin gibi usta zurna sanatçıları sahne aldı. Konuk sanatçı olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Elif Buse Doğan gibi önemli isimlerde Muğla Halkıyla buluştu.

Son ayağı Fethiye'de gerçekleştirilen Zurnazen festivaline katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın sadece turizm ve tarım değil aynı zamanda çok önemli bir kültür kenti olduğunu vurgulayarak, kültürel öğelerin en önemlilerinden biri olan zurna sanatını tüm dünyaya duyurmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gürün, "Zurna bütün coğrafyalarda ortak bir kültürel entstruman olarak hepimizi birleştiriyor. Türkiye'yi de birleştiriyor" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)