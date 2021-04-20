9, 10, 11 ve 12. sınıflar için PDF formatında konu özetleri hazırlandı!

MEB ortaokul çalışma fasiküllerinin 6'ncı ünitesini yayımlamasının ardından bu kez, 10, 11 ve 12. sınıflar düzeyinde PDF formatında konu özetleri hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çalışama fasikülleri için, "Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin soru öğrencilerimiz ile buluşturuldu. Bu süreçte kaynak desteğimizin ölçeği oldukça büyüdü" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık şimdi de Ortaöğretim Genel Müdürlüğü aracılığı ile ortaöğretim düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İngilizce derslerine yönelik 9, 10, 11 ve 12. sınıflar düzeyinde PDF formatında konu özetlerini yayımladı.

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