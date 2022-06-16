9 aday başvuru yapmıştı, beklenen an geldi! TFF, yeni başkanını bugün seçecek!

Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 1.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili olarak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bugün toplanacak.

JW Marriott Oteli'nde saat 10.00'da başlayacak TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'na TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile delegeler katılacak.

BAŞKANLIK İÇİN 9 ADAY BAŞVURUDA BULUNDU

Toplantıda, Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirilecek.

TFF Başkanlığı için başvuruda bulunan 9 adayın isimleri şöyle:

1. Ufuk AKÇEKAYA

2. Ramazan ATAŞ

3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ

4. Gökhan KIZILTAN

5. Sedat OLCA

6. Hayati ÖZGÜL

7. Ayhan SAĞALTICI

8. Cemal TARANCI

9. Hüseyin YANGIN

Öte yandan Mehmet Büyükekşi'nin başkan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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