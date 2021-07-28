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  3. 9 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Ağustos 2021 Pazartesi bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 9 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

9 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 9 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


09:00
Sapporo - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:00
Sagamihara - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Vissel Kobe - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Shimizu S Pulse - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Yokohama FC - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Albirex Niigata - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Kofu - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:30
Blaublitz - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:30
Kyoto - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Avispa Fukuoka - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Oita - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sagan Tosu - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shonan Bellmar - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Tokushima - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kitakyushu - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Mito - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Okayama - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Yamagata - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

18:00
Cobresal - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:30
Farul Constanta - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:00
Torpedo Kutaisi - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Spartak Trnava - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sochi - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Zalgiris Vilnius - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Wisla Plock - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Spartak Trnava - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:30
Rot Weiss Köln - Hoffenheim
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

19:30
Ingolstadt - Erzgebirge Aue
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:30
S.Lotte - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

20:00
Gais - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Norrby - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Vasteraas - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Nordsjaelland - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Norrköping - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Varbergs - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:15
U. Deportes - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Craiova - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:45
Kaiserslautern - Monchengladbach
Almanya Kupası DFB Pokal
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

22:00
Guabira - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:15
Gil Vicente - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:15
Stjarnan - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:30
Melgar - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

 

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