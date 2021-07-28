Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 9 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



09:00

Sapporo - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



11:00

Sagamihara - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Vissel Kobe - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Shimizu S Pulse - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Yokohama FC - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Albirex Niigata - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Kofu - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Blaublitz - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Kyoto - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Avispa Fukuoka - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Cerezo Osaka - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Oita - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Sagan Tosu - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Shonan Bellmar - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Tokushima - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kanazawa - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kitakyushu - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kusatsu - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Mito - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Okayama - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yamagata - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



18:00

Cobresal - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:30

Farul Constanta - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Torpedo Kutaisi - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Spartak Trnava - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sochi - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Zalgiris Vilnius - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Wisla Plock - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Spartak Trnava - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:30

Rot Weiss Köln - Hoffenheim

Almanya Kupası DFB Pokal

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



19:30

Ingolstadt - Erzgebirge Aue

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:30

S.Lotte - Karlsruhe

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



20:00

Gais - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Norrby - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Vasteraas - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Nordsjaelland - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Norrköping - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Varbergs - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



21:00

Jong AZ - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong Utrecht - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:15

U. Deportes - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Craiova - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:45

Kaiserslautern - Monchengladbach

Almanya Kupası DFB Pokal

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



22:00

Guabira - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Gil Vicente - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:15

Stjarnan - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:30

Melgar - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

