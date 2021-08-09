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  3. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor

9 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. İşte 9 Ağustos 2021 günün spor manşetleri...

9 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor 1128