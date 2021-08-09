9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de9 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı TRT 2'deNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 9 Ağustos 2021 Pazartesi | Oğlak burcu, yıkıcı değil yapıcı olun!Doğduğunda ağırlığı elma kadardı! Dünyanın en küçük çocuğu hastaneden taburcu oldu9 Ağustos 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Bayi Toplantısı Star TV'de9 Ağustos 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de9 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de9 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'deDolar ve euro yeni haftaya hareketli başladı! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 9 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

9 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise başrollerini Kadir Doğulu ve Sera Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

9 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 9 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Küçük Ağa ve Camdaki Kız dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT