Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu severler, On Numara'nın 9 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 9 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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9 Ağustos 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 6 AĞUSTOS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numarala:

06 13 23 27 28 29 37 39

40 49 51 53 55 61 62 65

68 70 75 77 78 79

10 bilen 2 kişi 106.331,65 TL, 9 bilen 40 kişi 2.815,25 TL, 8 bilen 569 kişi 247,35 TL, 7 bilen 5 bin 660 kişi 47,25 TL, 6 bilen 34 bin 626 kişi 8,10 TL ve sayı tutturamayan 62 bin 238 kişi 6,30 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...