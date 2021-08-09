9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Bayi Toplantısı Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizileri ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete dizisini ekrana veriyor. Akşam ise yerli sinema Bayi Toplantısı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken, hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri ekranlarda oluyor. 13:30'da Aramızda Kalsın yayınlanırken akşam ise Akşam ise yerli sinema Bayi Toplantısı filmi izleyici ile buluşuyor.
9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı