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9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Bayi Toplantısı Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizileri ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete dizisini ekrana veriyor. Akşam ise yerli sinema Bayi Toplantısı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Bayi Toplantısı Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken, hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri ekranlarda oluyor. 13:30'da Aramızda Kalsın yayınlanırken akşam ise Akşam ise yerli sinema Bayi Toplantısı filmi izleyici ile buluşuyor.

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

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