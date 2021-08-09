9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Bayi Toplantısı Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken, hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri ekranlarda oluyor. 13:30'da Aramızda Kalsın yayınlanırken akşam ise Akşam ise yerli sinema Bayi Toplantısı filmi izleyici ile buluşuyor.

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı