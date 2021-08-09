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  3. 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de

9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.55'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 10.50'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:30'De Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan süreci anlatan Mahrem dizisi yayınlanıyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:30 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:40'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Mahrem dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor.

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:05 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem (Altyazılı)

23:15 Seneye Bu Zamanlar 

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