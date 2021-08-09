9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.55'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 10.50'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:30'De Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan süreci anlatan Mahrem dizisi yayınlanıyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:30 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:40'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Mahrem dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor.
9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:05 Kalk Gidelim
10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem (Altyazılı)
23:15 Seneye Bu Zamanlar