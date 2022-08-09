Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 9 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
9 AĞUSTOS SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar
9 AĞUSTOS SALI TV9 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye Tekrar
14:45 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
9 AĞUSTOS SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Amatör Hayat
9 AĞUSTOS SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
9 AĞUSTOS SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
16:00 Kardeşlerim
18: 40 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
9 AĞUSTOS SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar
9 AĞUSTOS SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 7 Numara
11:25 Bir Aş Hikayesi
11:55 Masumlar Apartmanı
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
9 AĞUSTOS SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58İstiklal Marşı
05:00Bir Resim Bir Hikaye
05:30Tarihin Ruhu
06:00Belgesel: Para
06:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
07:00Anjelika Akbar İle Sesler
07:30Hayat Sanat
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30Evliya Çelebi
09:00Koleksiyoner
09:30Musikişinas
10:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
10:45Yeryüzleri
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Fotoğraflar
11:45Geri Dönüşen Sanat
12:00Hayat Sanat
12:30Muhayyelat
13:00Kelimeler ve Şeyler
14:00Yabancı Sinema: Baraka
15:45Türkiye Atlası
16:00Tiyatro Dünyası
16:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:00Felsefe Söyleşileri
18:00Hayat Sanat
18:30Arşivden Konserler
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00İzler Suretler
20:30Sade Saz
20:45Randevu
21:00Tarih Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Başkalarının Hayatı (The Lives of Others)
00:15Yönetmen Sineması
00:45Tarih Söyleşileri
01:45Yabancı Sinema: Başkalarının Hayatı (The Lives of Others)
04:00Yönetmen Sineması
04:30İzler Suretler