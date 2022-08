Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 9 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

9 AĞUSTOS 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

9 AĞUSTOS SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

9 AĞUSTOS SALI TV9 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye Tekrar

14:45 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

9 AĞUSTOS SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşkı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Amatör Hayat

9 AĞUSTOS SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:30 Senden Daha Güzel

9 AĞUSTOS SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

18: 40 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard

9 AĞUSTOS SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar

9 AĞUSTOS SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 7 Numara

11:25 Bir Aş Hikayesi

11:55 Masumlar Apartmanı

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

9 AĞUSTOS SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58İstiklal Marşı

05:00Bir Resim Bir Hikaye

05:30Tarihin Ruhu

06:00Belgesel: Para

06:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

07:00Anjelika Akbar İle Sesler

07:30Hayat Sanat

08:00Murat Boncuk'la Atölye

08:30Evliya Çelebi

09:00Koleksiyoner

09:30Musikişinas

10:00Türk Caz Standartları Enstitüsü

10:45Yeryüzleri

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Fotoğraflar

11:45Geri Dönüşen Sanat

12:00Hayat Sanat

12:30Muhayyelat

13:00Kelimeler ve Şeyler

14:00Yabancı Sinema: Baraka

15:45Türkiye Atlası

16:00Tiyatro Dünyası

16:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:00Felsefe Söyleşileri

18:00Hayat Sanat

18:30Arşivden Konserler

19:00Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00İzler Suretler

20:30Sade Saz

20:45Randevu

21:00Tarih Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Başkalarının Hayatı (The Lives of Others)

00:15Yönetmen Sineması

00:45Tarih Söyleşileri

01:45Yabancı Sinema: Başkalarının Hayatı (The Lives of Others)

04:00Yönetmen Sineması

04:30İzler Suretler