9 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Geziyorum ekranda olurken 10:00'da Sinema+ TRT 2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Mavi Yaşmaklı TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Film Arkası
05:30 Bizim Resmimiz
06:00 Eskici
06:30 Tarihin Ruhu
07:00 Anjelika Akbar İle Sesler
07:30 Geziyorum
08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
09:00 Bizim Resmimiz
09:30 Sarayın Lezzetleri
10:00 Sinema +
10:45 Randevu
11:00 Pera Konserleri
11:40 İzler Suretler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Kelimeler ve Şeyler
14:30 Eskici
15:00 Murat Boncuk'la Atölye
15:30 Kısa Bir Ara
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Geri Dönüşen Sanat
17:20 Berceste
17:30 Evliya Çelebi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Para
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)
21:15 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)
23:00 Mim
00:00 Hayat Sanat