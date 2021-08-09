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9 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Geziyorum ekranda olurken 10:00'da Sinema+ TRT 2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

9 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Mavi Yaşmaklı TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Film Arkası

05:30 Bizim Resmimiz

06:00 Eskici

06:30 Tarihin Ruhu

07:00 Anjelika Akbar İle Sesler

07:30 Geziyorum

08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

09:00 Bizim Resmimiz

09:30 Sarayın Lezzetleri

10:00 Sinema +

10:45 Randevu

11:00 Pera Konserleri

11:40 İzler Suretler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Kelimeler ve Şeyler

14:30 Eskici

15:00 Murat Boncuk'la Atölye

15:30 Kısa Bir Ara

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Geri Dönüşen Sanat

17:20 Berceste

17:30 Evliya Çelebi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)

21:15 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)

23:00 Mim

00:00 Hayat Sanat 

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