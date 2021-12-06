Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20:45

Antwerp - Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



20:45

Fenerbahçe - E.Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



20:45

Legia Varşova - Spartak Moskova

UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen



20:45

Lyon - Glasgow Rangers

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



20:45

Napoli - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



20:45

Real Sociedad - PSV

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



20:45

Sparta Prag - Brondby IF

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



20:45

Sturm Graz - Monaco

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



20:45

Alashkert - Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

AZ Alkmaar - Randers

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

CFR Cluj - Jablonec

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

CSKA Sofya - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

KAA Gent - Flora Tallin

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

LASK - HJK Helsinki

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

Partizan - Anorthosis

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

Zorya - Bodo Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



20:45

Hacken - Bayern Münih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:45

Koge - Hoffenheim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Braga - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



23:00

Celtic - Real Betis

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



23:00

Genk - Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



23:00

Lazio - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



23:00

Ludogorets - Midtjylland

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



23:00

Marsilya - Lokomotiv Moskova

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



23:00

West Ham - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



23:00

Ferencvaros - B.Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



23:00

Basel - Karabağ

UEFA Avrupa Konferans Ligi

CBC Sport



23:00

Kopenhag - Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



23:00

Feyenoord - Maccabi Haifa

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



23:00

Omonia - Kairat Almaty

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



23:00

PAOK - Lincoln City

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



23:00

Tottenham - Rennes

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



23:00

Union Berlin - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



23:00

Vitesse - Mura

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



23:00

Arsenal - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Benfica - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube