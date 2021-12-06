MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman?Burak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!Dijwar kod adlı öldürülen terörist Merwan Bedel ile HDP Milletvekili birlikte fotoğraf çekilmiş!Günlük burç yorumları 9 Aralık 2021 Perşembe | Terazi ve Balık yaralarınız sarılıyor!BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 9 Aralık 20219 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?9 Aralık 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Cimbom liderlik için sahada!Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 9 Aralık 2021 elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20:45
Antwerp - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

20:45
Fenerbahçe - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

20:45
Legia Varşova - Spartak Moskova
UEFA Avrupa Ligi
CBC Sport, Exxen

20:45
Lyon - Glasgow Rangers
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

20:45
Napoli - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

20:45
Real Sociedad - PSV
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

20:45
Sparta Prag - Brondby IF
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

20:45
Sturm Graz - Monaco
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

20:45
Alashkert - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
AZ Alkmaar - Randers
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
CFR Cluj - Jablonec
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
CSKA Sofya - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
KAA Gent - Flora Tallin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
LASK - HJK Helsinki
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
Partizan - Anorthosis
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
Zorya - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:45
Hacken - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:45
Koge - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Braga - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

23:00
Celtic - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

23:00
Genk - Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

23:00
Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

23:00
Ludogorets - Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

23:00
Marsilya - Lokomotiv Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

23:00
West Ham - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

23:00
Ferencvaros - B.Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

23:00
Basel - Karabağ
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport

23:00
Kopenhag - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

23:00
Feyenoord - Maccabi Haifa
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

23:00
Omonia - Kairat Almaty
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

23:00
PAOK - Lincoln City
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

23:00
Tottenham - Rennes
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

23:00
Union Berlin - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

23:00
Vitesse - Mura
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

23:00
Arsenal - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Benfica - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT