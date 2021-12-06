9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
20:45
Antwerp - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Fenerbahçe - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Legia Varşova - Spartak Moskova
UEFA Avrupa Ligi
CBC Sport, Exxen
20:45
Lyon - Glasgow Rangers
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Napoli - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Real Sociedad - PSV
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Sparta Prag - Brondby IF
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:45
Sturm Graz - Monaco
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:45
Alashkert - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
AZ Alkmaar - Randers
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
CFR Cluj - Jablonec
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
CSKA Sofya - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
KAA Gent - Flora Tallin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
LASK - HJK Helsinki
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
Partizan - Anorthosis
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
Zorya - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
Hacken - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Koge - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Braga - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
23:00
Celtic - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
23:00
Genk - Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
23:00
Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
23:00
Ludogorets - Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
23:00
Marsilya - Lokomotiv Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
23:00
West Ham - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
23:00
Ferencvaros - B.Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
23:00
Basel - Karabağ
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport
23:00
Kopenhag - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
23:00
Feyenoord - Maccabi Haifa
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
23:00
Omonia - Kairat Almaty
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
23:00
PAOK - Lincoln City
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
23:00
Tottenham - Rennes
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
23:00
Union Berlin - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
23:00
Vitesse - Mura
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
23:00
Arsenal - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Benfica - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube