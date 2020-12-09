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  3. 9 Aralık ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?

9 Aralık ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?

9 Aralık Çarşamba ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında Müge Anlı'nın sunduğu türlü düğümlerin çözüldüğü Tatlı Sert programı yer alırken, akşam ise sevilen tarihi diz Kuruluş Osman" ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

9 Aralık ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?

9 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Kuruluş Osman" yeni bölümü ile 20.00'da izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte9 Aralık Çarşamba ATV yayın akışı...

9 Aralık ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?

ATV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor. Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.

Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

9 Aralık ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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