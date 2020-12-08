9 Aralık Çarşamba su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKi - İSKİ - İZSU

9 Aralık Çarşamba tarihinde, üç büyükşehir olan İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi verileri, İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi sitelerinde günlük olarak yayımlanıyor. Vatandaşların bilgi sahibi olarak önlem almaları amacıyla kamuoyuna duyurulan su kesintilerine biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

9 ARALIK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 9 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

9 ARALIK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 9 Aralık Çarşamba günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

9 ARALIK ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 9 Aralık Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.