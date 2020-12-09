9 Aralık hava durumu | Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'mden son yapılan açıklamaya göre Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışa teslim olurken Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olması bekleniyor.