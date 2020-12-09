  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 9 Aralık hava durumu | Hava bugün nasıl olacak?

9 Aralık hava durumu | Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'mden son yapılan açıklamaya göre Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışa teslim olurken Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Nez saçlarını kökünden kazıttı! Yeni imajı takipçilerini şaşırttıNez saçlarını kökünden kazıttı! Yeni imajı takipçilerini şaşırttı

Katy Perry eteğini kaldırıp altındaki sırrını gün yüzüne çıkardı!Katy Perry eteğini kaldırıp altındaki sırrını gün yüzüne çıkardı!

Kargoyu eve getirmeyen PTT çalışanına dehşeti yaşattılar!Kargoyu eve getirmeyen PTT çalışanına dehşeti yaşattılar!

İngiltere'deki ilk aşının yapıldığı o anlar!İngiltere'deki ilk aşının yapıldığı o anlar!

 

09 Aralık 2020 Çarşamba 08:41
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
9 Aralık hava durumu | Hava bugün nasıl olacak?
9 Aralık hava durumu | Hava bugün nasıl olacak?
Dört yaşındaki çocuğu vurmuştu! O maganda yakalandı
Dört yaşındaki çocuğu vurmuştu! O maganda yakalandı
Kargoyu eve getirmeyen PTT çalışanına dehşeti yaşattılar!
Kargoyu eve getirmeyen PTT çalışanına dehşeti yaşattılar!
Zonguldak'ta pitbull dehşeti! Süs köpeğini paramparça etti
Zonguldak'ta pitbull dehşeti! Süs köpeğini paramparça etti
İngiltere'deki ilk aşının yapıldığı o anlar!
İngiltere'deki ilk aşının yapıldığı o anlar!
Elindeki çekiçle ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada
Elindeki çekiçle ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada
5 yaşındaki kızdan Covidli babasına yürek burkan seslenişi: ''Keşke yanına gelebilsem"
5 yaşındaki kızdan Covidli babasına yürek burkan seslenişi: ''Keşke yanına gelebilsem"
11 yaşındaki kızın tecavüzden kaçma anı!
11 yaşındaki kızın tecavüzden kaçma anı!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadı
8 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir
8 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir