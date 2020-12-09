9 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

9 Aralık Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam ise sevilen dizi "Sadakatsiz" yeni Kanal D ekranlarında olacak. bölümüyle Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Aralık Çarşamba Kanal D yayın akışı...

KANAL D 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 9. Bölüm Fragmanı yayında! Aradan yıllar geçiyor ve Volkan Asya'nın karşısına çıkıyor! Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak? Daha fazla detay için yeni bölüm fragmanını aşağıda bulunn linkten izleyebilirsiniz...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE