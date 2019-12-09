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  3. 9 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

9 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

11.30 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

9 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda Paris Saint-Germain maçının hazırlıkları sürecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü

YÜZME

19.30 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular yurda dönecek.

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Anadolu Efes

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat

VOLEYBOL

- AXA Sigorta Efeler Ligi

19.00 Bursa B.Şehir Bld. - Sorgun Bld.

Kaynak: DHA

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