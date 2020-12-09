9 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

9 Aralık Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Benim Adım Melek" 43. bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Aralık ÇarşambaTRT1 yayın akışı...

TRT 1 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.

Defne, Melek ve Halil’in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek’in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne’nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.

Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay’ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?

Yeni bölümde neler yaşanacak, Melek'in hayatında neler değişecek daha fazla detayı öğrenmek için aşağıdaki linkten yeni bölüm tanıtımını izleyebilirsiniz...