9 aydır Lenf kanseriyle savaşan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Sevenlerinin gönlünü ferahlatan haber
9 ay önce lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'ndan sevindiren haber geldi. Güloğlu kanseri yendi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2'in başarılı oyuncusu Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini dokuz aylık tedavi sürecinin ardından atlattı. Arif Güloğlu, Ankara'da gördüğü tedavinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.
OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEK
24 yaşındaki Güloğlu, lenf kanseri nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncunun, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak 2022'de döneceği öğrenildi. Güloğlu'nun sağlığına kavuşması, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde ve programın genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'da büyük bir sevinç yarattı.
Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan açıklama geldi!
Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Çok Güzel Hareketler 2 (ÇGH2) Arif Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hastalığı ne? Ne kanseri?
Çok Güzel Hareketler 2'den kahreden haber! Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı