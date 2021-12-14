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  3. 9 aydır Lenf kanseriyle savaşan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Sevenlerinin gönlünü ferahlatan haber

9 aydır Lenf kanseriyle savaşan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Sevenlerinin gönlünü ferahlatan haber

9 ay önce lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'ndan sevindiren haber geldi. Güloğlu kanseri yendi.

9 aydır Lenf kanseriyle savaşan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Sevenlerinin gönlünü ferahlatan haber

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2'in başarılı oyuncusu Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini dokuz aylık tedavi sürecinin ardından atlattı. Arif Güloğlu, Ankara'da gördüğü tedavinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

9 aydır Lenf kanseriyle savaşan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Sevenlerinin gönlünü ferahlatan haber

OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEK

24 yaşındaki Güloğlu, lenf kanseri nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncunun, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak 2022'de döneceği öğrenildi. Güloğlu'nun sağlığına kavuşması, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde ve programın genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'da büyük bir sevinç yarattı.

9 aydır Lenf kanseriyle savaşan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Sevenlerinin gönlünü ferahlatan haber

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Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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