9 aylık kızının bezini değiştirirken hayatının şokunu yaşadı! Soluğu hastanede alan anne, öğrendikleri karşısında dehşete düştü!

Sidney kentinde yaşayan anne Sarah Regan, 9 aylık kızının bezinin kanla dolu olduğunu görünce soluğu hastanede aldı. Doktorların tetkikleri sonrası öğrendikleri karşısında şaşkınlık yaşayan genç kadın, "Doktorlar bize teşhisi söylediğinde büyük bir şok geçirdik" şeklinde konuştu.

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9 aylık kızının bezini değiştirirken hayatının şokunu yaşadı! Soluğu hastanede alan anne, öğrendikleri karşısında dehşete düştü! 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Sidney kentinde yaşanan bir olay dünya basının gündemine oturdu.

İddialara göre 3 çocuk annesi Sarah Regan, 9 aylık kızının altını değiştirirken şoke eden bir manzarayla karşılaştı.

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