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9 aylık kızının bezini değiştirirken hayatının şokunu yaşadı! Soluğu hastanede alan anne, öğrendikleri karşısında dehşete düştü!
Sidney kentinde yaşayan anne Sarah Regan, 9 aylık kızının bezinin kanla dolu olduğunu görünce soluğu hastanede aldı. Doktorların tetkikleri sonrası öğrendikleri karşısında şaşkınlık yaşayan genç kadın, "Doktorlar bize teşhisi söylediğinde büyük bir şok geçirdik" şeklinde konuştu.
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