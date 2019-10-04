9 ayrı suçtan aranan zanlı evine gelince yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi evine gelince 5 ayrı suçtan aranan arkadaşı ile polise yakalandı. Zanlıların evinde 3 tabanca ve 250 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre silahlı yaralama dahil hakkında 9 ayrı suçtan yakalaması bulunan E. K.'nin (57) Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi" nde ki evine geldiği istihbaratını alan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü" ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldığı izin ile söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.K.'nin arkadaşı 5 ayrı suçtan yakalaması bulunan A.G. (55) göz altına alındı. Polis evde yaptığı aramada 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 250 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA