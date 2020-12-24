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  3. 9 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası'nda yakayı ele verdi!

9 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası'nda yakayı ele verdi!

Kuşadası polis ekiplerince 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Ş.D. tutuklanarak, mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

9 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası'nda yakayı ele verdi!

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan S.D. isimli bir zanlının Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta saklandığı eve operasyon düzenledi. Hakkında 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca Konut Dokunulmazlığını İhlal,

Uyuşturucu Madde Kullanma, Hırsızlık, Yaralama ve Askeri Ceza Kanuna Muhalefet olmak üzere 9 ayrı suçtan daha aranan Ş.D. şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkarılan Ş.D. tutuklanarak, mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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