9 bin 671 kilometre uzaktan zamana karşı yarış

Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesi tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Kargo uçaklarıyla dünyanın bir çok ülkesine milyon dolarlık yardım malzemelerini hiçbir karşılık beklemeden gönderen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, pandemi sürecinde dünyanın 4 bir tarafına yayılmış vatandaşlarını da yalnız bırakmayarak adeta parmak ısırtıyor.

Son olarak Rusya'da korona virüse yakalanıp Türkiye'de tedavi edilmek istediklerini talep eden 2 Türk hasta için harekete geçen Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler zamana karşı yarışıp 9 bin 671 kilometre uzaktaki 2 hastayı Bursa'ya getirip şehir hastanesinde tedavi altına aldı.

Rusya'nın Blagoveshchensk ve Svobodny Nskaya kentlerinde korona virüs testi pozitif çıkan 59 yaşındaki Sedrettin Küçük ve 51 yaşındaki Uğur Kurt isimli 2 Türk vatandaşı tedavilerinin Türkiye'de yapılması için başvuruda bulundu. Büyükelçiliklerin araya girmesiyle birlikte Türkiye'de tedavi olmak isteyen Türk hastalar için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti. Rusya'ya giderek 9 bin 671 kilometre uzaklıktaki Blagoveshchensk şehrine inen ambulans uçak, Sedrettin Küçük ve Uğur Kurt'u alarak Türkiye'ye getirdi. Saat 21.45 itibariyle Yenişehir Havalimanına inen uçakta bulunan 2 hasta, havalimanına indikten sonra ambulansa alınarak tedavi edilecekleri Bursa Şehir Hastanesi'ne gitmek üzere harekete geçti. Ayrıca korona virüs hastası 2 hastanın eşyaları ve getirildikleri ambulans uçak dezenfekte edildi. 112 Acil Servis özel ekipleri tarafından uçaktan teslim alınan 2 Türk vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesine nakledildi. Küçük ve Kurt tedavi altına alınırken, yakınların hastane önünde gözyaşlarını tutamadı. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans jet ve sağlık ekibinin yaptığı bu başarılı operasyon sadece 4 saat sürdü.

Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Covid-19 Polikliniği Sorumlu Uzman Doktor Gülbahar Çalışkan, "2 Türk vatandaşımızı Rusya'dan getirdik. Yoğun bakıma yatışlarını yapıp gerekli tedavilerini düzenleyeceğiz. Bir tanesinin durumu ağır solunum cihazına bağlı olarak geldi. Diğeri daha hafif ikisini de yoğun bakıma alıp tedavilerini tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA