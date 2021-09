9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan'ın oğullarına hayatın zorluklarını öğretmek için seçtiği yöntem dikkat çekti!

Sevilen sanatçı İzzet Yıldızhan aile hayatıyla magazin gündemine konu olmayı başaran isimlerden. 9 çocuk babası olan sanatçı her sene olduğu gibi bu sene de oğullarını İzmir'deki otelinde farklı iş kollarında çalıştırmaya başladı.

"İŞİNİZİ SEVİN"

Ünlü sanatçının oğullarından Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor olması çocuklarının yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

"Bugün de işimizi bitirdik" paylaşımı yapan çocuklardan Ali, "İşinizi sevin" notunu düşmesi dikkat çekti.

"EĞİTİM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

Oğullarının her yaz hayatın zorluğunu göstermek amacıyla çalıştırdığını ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var. Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım. Eğitimlerini yüksek lisansa kadar yapmalarının akabinde diler kendi hayallerindeki işi yaparlar, diler onlara bırakacağım şirketin başına geçerler. O günler geldiğinde elindekinin değerini bilen, vatanı milleti için çalışan bir nesil bırakacağım geride... Şimdi tekrardan okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce geliyor" dedi.