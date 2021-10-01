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9 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Ekim 2021 Cumartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 9 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

9 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 EKİM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 
09:00
Iwata - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Verdy - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

10:00
Jeonnam Dragons - Seoul E Land
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV

12:30
Anyang - Gimcheon Sangmu
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV

13:00
Yenisey - Volgograd
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Forest Green - Swindon
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

14:00
Ağrı 1970 - Gümüşhanespor
TFF 3. Lig
TRT Kürdi

14:00
Olimp Dolgoprudny - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Veles Moskova - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:30
Kelkit Bld. - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:30
52 Orduspor - Siirt İÖİ
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu

14:30
Yeşilyurt Bld. - 68 Aksaray Bld.
TFF 3. Lig
Malatya ER TV

15:00
Spartak Moskova 2 - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00
Bitexen Düzcespor - Kuşadası Gençlik
TFF 3. Lig
Ege TV

15:00
Karaman Bld. - Hendekspor
TFF 3. Lig
TV 264 Sakarya

16:00
Etiyopya - Güney Afrika
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

16:00
Gine - Sudan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

16:00
Kazakistan - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

16:00
Levadia - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

16:00
Litvanya - Bulgaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

16:00
Çekya - Kuzey İrlanda
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

16:00
Tekstilshtik - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Volgar Astrakhan - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Krasnodar - Rubin Kazan
Hazırlık Maçı
Krasnodar Youtube

17:00
Lugo - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

17:00
Mirandes - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

17:00
Newport - Bradford City
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00
Alania Vladikavkaz - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Kuban - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Torpedo Moskova - Kamaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Galatasaray - Tuzlaspor
Hazırlık Maçı
GS TVGalatasaray Youtube

17:30
VVV Venlo - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

18:30
Audax Ital. - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:00
Gana - Zimbabve
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Togo - Kongo
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Azerbaycan - İrlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

19:00
Gürcistan - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
İsveç - Kosova
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

19:00
Finlandiya - Ukrayna
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
İskoçya - İsrail
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

19:15
Almeria - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

19:45
FC Emmen - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:30
Everton DV - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:45
Andorra - İngiltere
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
İsviçre - Kuzey İrlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Lüksemburg - Sırbistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Macaristan - Arnavutluk
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
Moldova - Danimarka
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Gine Bissau - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Senegal - Namibya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Real Oviedo - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Eindhoven - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:15
Portekiz - Katar
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:30
Guarani - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Atletico Mineiro - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:30
Fluminense - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:30
Sport Recife - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

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