Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 EKİM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09:00

Iwata - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Verdy - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Jeonnam Dragons - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



12:30

Anyang - Gimcheon Sangmu

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yenisey - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Forest Green - Swindon

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



14:00

Ağrı 1970 - Gümüşhanespor

TFF 3. Lig

TRT Kürdi



14:00

Olimp Dolgoprudny - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Veles Moskova - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:30

Kelkit Bld. - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



14:30

52 Orduspor - Siirt İÖİ

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



14:30

Yeşilyurt Bld. - 68 Aksaray Bld.

TFF 3. Lig

Malatya ER TV



15:00

Spartak Moskova 2 - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Bitexen Düzcespor - Kuşadası Gençlik

TFF 3. Lig

Ege TV



15:00

Karaman Bld. - Hendekspor

TFF 3. Lig

TV 264 Sakarya



16:00

Etiyopya - Güney Afrika

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



16:00

Gine - Sudan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



16:00

Kazakistan - Bosna Hersek

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus



16:00

Levadia - Parnu JK

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Litvanya - Bulgaristan

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



16:00

Çekya - Kuzey İrlanda

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Çekya Futbol Federasyonu Youtube



16:00

Tekstilshtik - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volgar Astrakhan - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Krasnodar - Rubin Kazan

Hazırlık Maçı

Krasnodar Youtube



17:00

Lugo - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Mirandes - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Newport - Bradford City

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



17:00

Alania Vladikavkaz - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kuban - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Torpedo Moskova - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Galatasaray - Tuzlaspor

Hazırlık Maçı

GS TVGalatasaray Youtube



17:30

VVV Venlo - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



18:30

Audax Ital. - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



19:00

Gana - Zimbabve

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



19:00

Togo - Kongo

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



19:00

Azerbaycan - İrlanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

CBC Sport



19:00

Gürcistan - Yunanistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



19:00

İsveç - Kosova

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



19:00

Finlandiya - Ukrayna

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



19:00

İskoçya - İsrail

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport



19:15

Almeria - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:45

FC Emmen - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:30

Everton DV - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:45

Andorra - İngiltere

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus



21:45

İsviçre - Kuzey İrlanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



21:45

Lüksemburg - Sırbistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

Macaristan - Arnavutluk

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport



21:45

Moldova - Danimarka

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



22:00

Gine Bissau - Fas

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



22:00

Senegal - Namibya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



22:00

Real Oviedo - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Eindhoven - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:15

Portekiz - Katar

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



22:30

Guarani - Londrina

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Atletico Mineiro - Ceara

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:30

Fluminense - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:30

Sport Recife - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV