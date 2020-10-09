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9 Ekim spor manşetleri | 9 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin ilk basın toplantısındaki söylemleri geniş yer buldu. İşte 9 Ekim spor manşetleri...

9 Ekim spor manşetleri | 9 Ekim spor gazetesi sayfaları 1118