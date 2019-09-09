9 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

9 Eylül 2019 Tarihli ve 30883 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM) Yönetmeliği

—Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—Piri Reis Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri