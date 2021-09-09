9 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonun ilk bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam sezon finali sona eren Bir Zamanlar Çukurova dizisi sevenleriyle buluşuyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 9 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ekrana geliyor...
9 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova