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9 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonun ilk bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam sezon finali sona eren Bir Zamanlar Çukurova dizisi sevenleriyle buluşuyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

9 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonun ilk bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 9 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen ardından  Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ekrana geliyor...

9 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

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