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9 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Komedi filmi Şahane Hayaller FOX'ta

İzleyiciler tarafından bugün FOX TV'de hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan kanalda akşam yerli sinema Kiracı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...

9 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Komedi filmi Şahane Hayaller FOX'ta

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 9 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne  İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan kanalda saat 16.00'da Fulya ile Umudun Olsun ekrana gelirken akşam Kiracı adlı yerli sinema izleyici karşısına geçiyor...

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kiracı

22:15 Fulya ile Umudun Olsun

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