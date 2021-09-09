Ahmet Hakan'dan Şenol Güneş için şok iddia! "Tazminat almak için istifa etmiyor!"Sahil Güvenlik, Yunanistan’ın kabul etmediği göçmenleri kurtardıİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yılı 2021? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu milli bayram mıdır? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajlarıYangın uykuda geldi, can havliyle kurtulduBoşanma aşamasında olduğu kadını silah zoruyla kaçırdı!Dolar yükseldi, altın fiyatları yeniden fırladı! Yatırımcı geri adım attı! İşte 9 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatlarıATV Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın full izle Youtube 9 Eylül 2021 PerşembeTrabzonsporlu yıldız Bakasetas attı, Yunanistan 3 puanı aldı!İzmir nasıl kurtuldu? İzmir ne zaman kurtarıldı? İzmir'in kurtuluşu hakkında bilgi kısaca9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 9 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu TRT 1'de

9 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanalda hemen ardından Tövbeler Olsun ekrana geliyor. Akşam ise Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

9 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu TRT 1'de

TRT 1'in yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan kanalda 08.55'de Kalk Gidelim yayınlanıyor. Akşam ise sevilerek izlenen dizi Seksenler yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun

08:55 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat 

19:00 Ana Haber 

20.00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT