9 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...
Yayınladığı programlarla en çok izlenen kanallar arasına giren TV8'de bugün nelerin olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 9 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda gündüz kulağında Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam fenomen yarışma MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor...
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye