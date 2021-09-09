9 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

Yayınladığı programlarla en çok izlenen kanallar arasına giren TV8'de bugün nelerin olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 9 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda gündüz kulağında Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam fenomen yarışma MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor...

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye