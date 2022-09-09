9 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
9 EYLÜL CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Deprem (Yabancı Sinema)
22:15 Deprem (Yabancı Sinema)
00:20 Aramızda Kalsın
04:30 Kiralık Aşk
9 EYLÜL CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8
9 EYLÜL CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
00:30 Buz Kıyameti (Yabancı Sinema)
01:30 Buz Kıyameti (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
9 EYLÜL CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:30 Bay Yanlış
05:30 İnadına Aşk
9 EYLÜL CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Mutfak Bahane
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
9 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Nasipse Olur (Yerli Sinema)
02:30 Nasipse Olur (Yerli Sinema)
04:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
9 EYLÜL CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Yedi Numara
11:50 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:10 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:50 Balkan Ninnisi
03:00 Masumlar Apartmanı