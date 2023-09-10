9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’nda kurtuluş coşkusu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı onuruna düzenlenen 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’nda kurtuluş coşkusu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı onuruna düzenlenen 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Genel klasmanda birinci olanların ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maraton, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında büyük heyecana sahne oldu. 2 bin 500 kişinin yarıştığı maratonda; Türk sporculardan erkeklerde birinciliği Ramazan Baştuğ, kadınlarda ise Bahar Atalay elde etti. Genel klasman erkeklerde Kenyalı Frankline Keitanyi altın madalyaya ulaşırken, yine Kenyalı Meshack Kimutai Kibil ikinciliği, Ramazan Baştuğ ise üçüncülüğü aldı. Kadınlarda Kenyalı Ivyne Jeruto Lagat birinci, Bahar Atalay ikinci, Dilan Atak ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı. İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da koştu.

Ödülleri Soyer verdi

Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi.

Orhunbilge: "İzmirliler yine büyük bir coşkuyla koştu"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 11.'si düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu'nun heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İzmirliler yine büyük bir coşkuyla koştu. Yarı maratona da katılım iki binin üzerindeydi. Keyifli görüntüler oldu" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise "Yarı maraton koşusuyla 9 Eylül'ü taçlandırdık. Şimdi tüm hazırlıklarımız Maratonİzmir için olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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