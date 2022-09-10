9 Eylül konseriyle rekor kıran Tarkan'dan paylaşım: "Enerjiniz, coşkunuz müthişti hiç unutmayacağım bu konseri"

9 Eylül gecesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halk konseri gerçekleştiren Tarkan, Dünyanın en kalabalık ücretsiz konserlerinden biri olarak tarihe geçti. Gün gece vermiş olduğu konser ile ilgili bugün paylaşım yapan Tarkan, "Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz" şeklinde açıklama yazarak fotoğraf paylaştı.

"HİÇ UNUTMAYACAĞIM BU KONSERİ"

Paylaşımını Instagram hesabından yapan Tarkan, fotoğrafın açıklamasına şu ifadeleri yazdı:

"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir

Dün gece ne oldu öyle?

Ne yaptık biz öyle?

Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz

Vay be

Çoook teşekkür ederim o içten,

o candan sevginize ve ilginize canlarımmm

Enerjiniz, coşkunuz müthişti.

Hiç unutmayacağım bu konseri.

Sizi seviyorum"

Megastarın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.