9 Eylül konseriyle rekor kıran Tarkan'dan paylaşım: "Enerjiniz, coşkunuz müthişti hiç unutmayacağım bu konseri"

Dün gece, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle konser veren Tarkan, rekor katılım ile dünya listesine girdi.

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9 Eylül konseriyle rekor kıran Tarkan'dan paylaşım: "Enerjiniz, coşkunuz müthişti hiç unutmayacağım bu konseri"

9 Eylül gecesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halk konseri gerçekleştiren Tarkan, Dünyanın en kalabalık ücretsiz konserlerinden biri olarak tarihe geçti. Gün gece vermiş olduğu konser ile ilgili bugün paylaşım yapan Tarkan, "Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz" şeklinde açıklama yazarak fotoğraf paylaştı.

"HİÇ UNUTMAYACAĞIM BU KONSERİ"

Paylaşımını Instagram hesabından yapan Tarkan, fotoğrafın açıklamasına şu ifadeleri yazdı:

"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir
Dün gece ne oldu öyle?
Ne yaptık biz öyle?
Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
Vay be
Çoook teşekkür ederim o içten,
o candan sevginize ve ilginize canlarımmm
Enerjiniz, coşkunuz müthişti.
Hiç unutmayacağım bu konseri.
Sizi seviyorum"

Megastarın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

9 Eylül konseriyle rekor kıran Tarkan'dan paylaşım: Enerjiniz, coşkunuz müthişti hiç unutmayacağım bu konseri

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