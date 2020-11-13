  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. 9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!

9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!

Büyükyaşı Fişekhane'de düzenlenen 9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın koronavirüslü olduğu ve karantina sürecini tamamlamadan törene katıldığı dedikodusu magazin gündeminde olay yarattı. Söylemezsem Olmaz programında ise konuyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!

Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!

Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştıSalma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!

 

13 Kasım 2020 Cuma 13:24
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!
Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!
Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı
Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
Depremin ardından saçını boyatan Murat Övüç'ten vatandaşa sert sözler!
Depremin ardından saçını boyatan Murat Övüç'ten vatandaşa sert sözler!