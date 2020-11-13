9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!
Büyükyaşı Fişekhane'de düzenlenen 9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın koronavirüslü olduğu ve karantina sürecini tamamlamadan törene katıldığı dedikodusu magazin gündeminde olay yarattı. Söylemezsem Olmaz programında ise konuyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.
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13 Kasım 2020 Cuma 13:24
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