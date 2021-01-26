9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da koronavirüs partisi yapıldı!
Koronavirüs vakalarının 9 gündür görülmediği Avusturalya'da binlerce genç 'Avusturalya Günü' nedeniyle 26 Ocak tarihinde plajlarda kutlama yaptı. Salgın kurallarının önemsenmediği eğlencenin bilançosu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
Dünya genelinde ölümlerin devam ettiği pandemi sürecinde Avusturalya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 9 gündür vakaya rastlamadıklarını bildirdi. Ancak 26 Ocak'ta kutlanan ulusal bayram nedeniyle koronavirüs vakalarının yeniden hortlaması bekleniyor.
Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günde binlerce kişi, sosyal mesafe, maske gibi kuralları hiçe sayarak plajlara koştu. Ülkenin ulusal bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen günde, tüm kurallar hiçe sayılarak partiler organize edildi.
GÖSTERİCİLER DE ORTAYA ÇIKTI
Sıcak havaya aldırış etmeden eğlenen insanlar, parti yapmanın yanı sıra ülke genelinde meydanlara çıkıp sömürge karşıtı gösteriler yaptı.
POLİSLER KALABALIĞA ENGEL OLAMADI
Plajlarda aynı anda bulunabilecek kişi sayısını belirten polis ekipleri, kuralları umursamadan eğlenen çılgın kalabalığı engelleyemedi.