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9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da koronavirüs partisi yapıldı!

Koronavirüs vakalarının 9 gündür görülmediği Avusturalya'da binlerce genç 'Avusturalya Günü' nedeniyle 26 Ocak tarihinde plajlarda kutlama yaptı. Salgın kurallarının önemsenmediği eğlencenin bilançosu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da koronavirüs partisi yapıldı!

Dünya genelinde ölümlerin devam ettiği pandemi sürecinde Avusturalya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 9 gündür vakaya rastlamadıklarını bildirdi. Ancak 26 Ocak'ta kutlanan ulusal bayram nedeniyle koronavirüs vakalarının yeniden hortlaması bekleniyor. 

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günde binlerce kişi, sosyal mesafe, maske gibi kuralları hiçe sayarak plajlara koştu. Ülkenin ulusal bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen günde, tüm kurallar hiçe sayılarak partiler organize edildi.

9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da koronavirüs partisi yapıldı!

GÖSTERİCİLER DE ORTAYA ÇIKTI

Sıcak havaya aldırış etmeden eğlenen insanlar, parti yapmanın yanı sıra ülke genelinde meydanlara çıkıp sömürge karşıtı gösteriler yaptı.

9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da koronavirüs partisi yapıldı!

POLİSLER KALABALIĞA ENGEL OLAMADI

Plajlarda aynı anda bulunabilecek kişi sayısını belirten polis ekipleri, kuralları umursamadan eğlenen çılgın kalabalığı engelleyemedi. 

9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da koronavirüs partisi yapıldı!

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