9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Canavar Kamyonlar Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla aratılıyor. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13.15'te Gerçeğin Peşinde programı yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Canavar Kamyonlar Star TV ekranlarında oluyor. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında yer alan Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanalda hemen ardından Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Canavar Kamyonlar ekranda olurken hemen ardından sevilerek izlenen program Arkadaşım Hoşgeldin Star TV ekranlarında oluyor. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Yüksek Sosyete
11.15 Kaçak Gelinler
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Canavar Kamyonlar
22.30 Arkadaşım Hoşgeldin