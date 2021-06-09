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9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Canavar Kamyonlar Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla aratılıyor. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13.15'te Gerçeğin Peşinde programı yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Canavar Kamyonlar Star TV ekranlarında oluyor. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Canavar Kamyonlar Star TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında yer alan Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanalda hemen ardından Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Canavar Kamyonlar ekranda olurken hemen ardından sevilerek izlenen program Arkadaşım Hoşgeldin Star TV ekranlarında oluyor. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Yüksek Sosyete

11.15 Kaçak Gelinler

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Canavar Kamyonlar

22.30 Arkadaşım Hoşgeldin

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