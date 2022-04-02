Sık sık hastalanıp, bağışıklık sistemi ile başı dertte olanlar için 5 önemli ipucuCem Uzan yıllar sonra ortaya çıkıp ülkeyi yönetmek istedi! "Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım"Brent petrolün varil fiyatında düşüş! Bir önceki güne göre azalış gösterdiDolar ve euro rekorları alt üst ediyor! Yatırım yapan paraları sayıyor, yapmayan bin pişman! İşte güncel döviz kuru fiyatlarıATV Müge Anlı CANLI izle bugün 9 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeGünlük burç yorumları 9 Haziran 2022 Perşembe | İkizler, iki düşün bir konuş! Akrep, kibrinin kölesi olma!Dolar arttı, altın fiyatları coştu! Yükseliş durmak bilmiyor, yatırımcı parasına para kattı! İşte güncel altın fiyatlarıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Ağız ve diş sağlığı randevuları için aile hekimliği geliyorHafızayı güçlendiriyor, cilde iyi geliyor... B12 vitamininin bulunduğu besinler9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe maç programı...

9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Haziran 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


15:00
Guinea Bissau - Mauritius
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00
Burundi - Kamerun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00
Güney Sudan - Mali
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
Etiyopya - Mısır
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
Gine - Malawi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
Nijerya - Sierra Leone
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00
İsveç - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:45
Ukrayna - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:00
Lesotho - Fildişi Sahili
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

21:45
Yunanistan - Güney Kıbrıs
UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45
İsviçre - İspanya
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45
Portekiz - Çekya
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus,

22:00
Fas - Güney Afrika
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1088
794
116
126
238
150
1214
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum