9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
9 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe maç programı...
9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
9 Haziran 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
15:00
Guinea Bissau - Mauritius
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
Burundi - Kamerun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
Güney Sudan - Mali
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Etiyopya - Mısır
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Gine - Malawi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Nijerya - Sierra Leone
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
İsveç - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:45
Ukrayna - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:00
Lesotho - Fildişi Sahili
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
21:45
Yunanistan - Güney Kıbrıs
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
21:45
İsviçre - İspanya
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Portekiz - Çekya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus,
22:00
Fas - Güney Afrika
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV