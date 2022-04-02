9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe maç programı...

9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Haziran 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



15:00

Guinea Bissau - Mauritius

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00

Burundi - Kamerun

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00

Güney Sudan - Mali

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Etiyopya - Mısır

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Gine - Malawi

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Nijerya - Sierra Leone

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

İsveç - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:45

Ukrayna - Fransa

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:00

Lesotho - Fildişi Sahili

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

21:45

Yunanistan - Güney Kıbrıs

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45

İsviçre - İspanya

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Portekiz - Çekya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus,

22:00

Fas - Güney Afrika

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV