9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı

9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı.

Limanda gerçekleşen kutlamalara Vali Yaşar Karadeniz, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, 9 Haziran'ın İnebolu halkının kahramanlığının tescil edildiği gün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İlçemiz Milli Mücadele'nin her türlü ikmal kapısı olmuştur. İnebolu, Kurtuluş Savaşı boyunca cepheye sevk edilen cephanenin yola çıkarıldığı İstiklal Yolu'nun başlangıç noktasıdır. 340 kilometrelik İstiklal Yolu, ordunun lojistik ihtiyacını sağlamış, Ankara'nın dış dünyaya açılan kapısı olmuştur. Fedakar halkımızın çalışmalarıyla gemilerden alınan cephane, kağnılar aracılığıyla genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden patika yollardan "Ya İstiklal Ya Ölüm" düşüncesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusuna ulaştırılmıştır. Ulu Önder Atatürk de "Gözüm Sakarya ve Dumlupınar'da, Kulağım ise İnebolu'da" diyerek bu yolun önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda İnebolu Milli Mücadele'nin kilit noktası olmuştur. TBMM tarafından da beyaz şeritli İstiklal Madalyası ve beratı ile ödüllendirilmiştir. Yiğit İneboluluların torunları olmak bizler için övünç kaynağıdır."

Milletvekili Metin Çelik ise yaptığı konuşmada yapılan çalışmalar ile İstiklal Yolu'nun, Tarihi Milli Park statüsü kazandığını belirterek, "Bu güzergahta bu tarihi hatırayı ilelebet yaşatacağımız güzel çalışmaları gerçekleştireceğiz. İstiklal Madalyalı tek ilçe olan İnebolulu hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şeref ve Kahramanlık günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de, "İnebolu'nun Şeref ve Kahramanlık Günü bu ilçemiz için ayrı bir öneme sahip. Bu kahramanlık sözle canlandırılabilecek bir olay değildir. İmkansız denilecek işleri başarmışlardır. O gün gösterilen fedakarlığı gözümüzün önünden mutlaka geçirmeliyiz. Ülkemizde yapmamız gerekenleri planlarken onları örnek almalıyız ki, onlara layık evlatlar olalım. Bu ruhun yaşatılması açısından bu etkinliklerin daha coşkulu bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Atalarımız sayesinde güçlü bir ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Bu gücümüz bundan sonra da devam edecektir. İstiklal Yolu'nun Tarihi Milli Park ilan edilmesi çok önemli. Tarihimize sahip çıkma açısından çok önemli. İstiklal Yolu bizim için İnebolu'dur. İnanıyorum ki bu Milli parkın yönetimi de İnebolu'da olacaktır" şeklinde konuştu.

Daha sonra temsili gösteri ile Kurtuluş Savaşında silah ve cephanenin deniz yolu ile İnebolu Limanına getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı. Heyamola oyunu gösterisi sonrasında okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: İHA