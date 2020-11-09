9 Kasım 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı

9 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi günü yani bugün Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesi...

İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Fox, TV8, yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Rampage: Büyük Yıkım

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Fırıncının Karısı

22:00 Fırıncının Karısı

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Yasak Elma