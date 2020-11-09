9 Kasım 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı
TV yayın akışı 9 Kasım 2020 Pazartesi günü için belli oldu. Bu akşam için Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 9 Kasım Pazartesi TV yayın akışı...
9 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi günü yani bugün Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesi...
İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Fox, TV8, yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Rampage: Büyük Yıkım
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı
22:00 Fırıncının Karısı
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Yasak Elma