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9 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Kasım 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 9 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

9 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

00:00
Antofagasta - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

00:15
Olimpia Asuncion - Sportivo Luqueno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

02:00
Chapecoense - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:00
Avai - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:30
Guairena - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

02:30
Union Espanola - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

20:45
Servette - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:45
Zhytlobud - Breidablik
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Juventus - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
PSG - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
 

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