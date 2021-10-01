Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

00:00

Antofagasta - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



00:15

Olimpia Asuncion - Sportivo Luqueno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV



02:00

Chapecoense - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



02:00

Avai - CSA

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



02:30

Guairena - Nacional Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV



02:30

Union Espanola - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



20:45

Servette - Chelsea

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:45

Zhytlobud - Breidablik

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Juventus - Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

PSG - Real Madrid

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

