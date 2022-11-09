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9 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Koç artık net ol, Terazi arınma vakti!
Günlük burç 9 Kasım 2022 Çarşamba yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor? Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
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